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Читки пьес петербургских драматургов пройдут в тюменском "Космосе"

Общество, 13:44 07 августа 2022

МТЦ "Космос" | Фото: МТЦ "Космос"

Читки пьес петербургских драматургов пройдут в молодежном театральном центре "Космос" в Тюмени. Как пишет Мегатюмень, участники представят шесть работ.

Читки пройдут в малом зале центра, в первый день мастер курса драматургов РГИСИ Наталья Скороход расскажет об особенностях школы петербургской драматургии.

8 августа с 16 часов прочитают следующие пьесы: "ЧМО" Сергея Толстикова, "Дамы в шляпах" Ксении Инякиной, "Укради ашку Ди" Екатерины Свердловой.

9 августа с 17 часов — "Дефиле" Екатерины Лебедевой, "Ветку" Александра Болдырихина, "День примирения" Милы Романовой. Продолжительность читок — полтора часа, после этого запланировано обсуждение.

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# театр , читки

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