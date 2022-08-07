Уборка ранних овощей началась на полях Упоровского района

| Фото: krimm.ru | Фото: krimm.ru

Уборка овощей ранних сортов созревания стартовала на полях Тюменской области.

Первыми к уборке картофеля в регионе приступили упоровские аграрии агрофирмы "КРиММ". Как правило, урожайность раннего картофеля составляет 30 т/га, но в 2022 году это порядка 40 т/га.

Хозяйство внедряет на полях систему точного земледелия, когда картофель и овощи при посадке располагаются идеально ровно, чтобы не допустить повреждения корней при дальнейшей обработке.

В среднем хозяйство сейчас реализует порядка 300 тонн картофеля и овощей в сутки. В осенний период этот показатель превышает тысячу тонн, пишет Тюменская область сегодня