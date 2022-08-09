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Улицу Паровозную в Тюмени закроют для проезда на две недели

Общество, 08:28 09 августа 2022

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Движение на участке ул. Паровозной ограничат в Тюмени. Как сообщает городская администрация, ограничение вводится в связи с капитальным ремонтом теплосети.

С 15 по 28 августа для проезда будет закрыт участок от дома № 9 до дома № 34. Участников дорожного движения убедительно просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут.

Схемы объезда - по улицам Интернациональной, Транспортной, 9 Января.

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# ограничение движения

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