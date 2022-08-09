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Международный день коренных народов отметят в Тобольске

Общество, 08:13 09 августа 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Международный день коренных народов отметят в Губернском музее Тобольска 9 августа с 13 часов. Горожане смогут изготовить куклу-оберег и познакомится с коллекцией одежды хантов, сообщают организаторы.

"Празднование этого дня - еще одна возможность познакомиться с богатой самобытной культурой коренных народов нашего края и понять, как им удается жить в согласии с собой, окружающей природой и обычаями предков", - отметили сотрудники музея.

В программе дня: мастер-класс "Кукла Акань" по созданию национальной куклы-оберега хантов; интерактивное занятие "Сакральные нити Древней Сибири"; участники познакомятся с уникальной музейной коллекцией одежды южных хантов из крапивы и создадут традиционный амулет коренных народов - накосник;

Стоимость: от 130 рублей с человека. Возрастное ограничение: 6+.

Запись по телефону: 8 (3456) 22-37-13.

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# коренные народы , музей

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