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Рецепты варенья из ягод, овощей собирают в Ялуторовске

Общество, 08:42 10 августа 2022

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Гастрономический фестиваль "Варенье" пройдет в Ялуторовске в рамках праздника "Августовские спасы". Участникам предлагают представить на суд жюри варенье из ягод, фруктов, овощей. Победителей определят по нескольким номинациям в острое 20 августа.

По информации организаторов, конкурсантам нужно рассказать о рецепте сладкого угощения, оформить его для дегустации. Заявки принимают до 17 августа.

Подробности по телефону 8 (34535) 3-98-18, Дарья Сульдина.

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# варенье , спасы , Ялуторовский острог

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