Рецепты варенья из ягод, овощей собирают в Ялуторовске

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Гастрономический фестиваль "Варенье" пройдет в Ялуторовске в рамках праздника "Августовские спасы". Участникам предлагают представить на суд жюри варенье из ягод, фруктов, овощей. Победителей определят по нескольким номинациям в острое 20 августа.

По информации организаторов, конкурсантам нужно рассказать о рецепте сладкого угощения, оформить его для дегустации. Заявки принимают до 17 августа.

Подробности по телефону 8 (34535) 3-98-18, Дарья Сульдина.