Первый чайный фестиваль пройдет в Заводоуковске

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Первый чайный "Необычайный фестиваль" пройдет в Заводоуковске на центральной площади 27 августа, начало в 12 часов.

Организаторы подготовили программу, в которой предусмотрена дегустация чая и выпечки, чайная ярмарка, презентация чайных национальных традиций, концертная-развлекательная программа "Чайная страна", игра-квест для детей "Чаепитие у Алисы" и школьный базар.

К участию приглашают мастеров и ремесленников. Заявку принимают по ссылке.

Возрастное ограничение: 6+.