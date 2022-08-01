  • 10 августа 202210.08.2022среда
  • USD60,3814
    EUR61,5542
  • В Тюмени 20..22 С 2 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Первый чайный фестиваль пройдет в Заводоуковске

Общество, 08:28 10 августа 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Первый чайный "Необычайный фестиваль" пройдет в Заводоуковске на центральной площади 27 августа, начало в 12 часов.

Организаторы подготовили программу, в которой предусмотрена дегустация чая и выпечки, чайная ярмарка, презентация чайных национальных традиций, концертная-развлекательная программа "Чайная страна", игра-квест для детей "Чаепитие у Алисы" и школьный базар.

К участию приглашают мастеров и ремесленников. Заявку принимают по ссылке.

Возрастное ограничение: 6+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# чай , ярмарка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:42 10.08.2022Стелу "Ишим - орденоносный город" откроют на площади Коркина
09:18 10.08.2022Логопед, психолог Диана Мухтарова расскажет тюменцам, как подготовить ребенка к школе
08:55 10.08.2022Триллер Фрица Ланга "М убийца" покажут и обсудят в тюменском мультицентре
08:42 10.08.2022Рецепты варенья из ягод, овощей собирают в Ялуторовске