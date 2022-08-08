Тюменский ФК "Тюмень-2" в Кубке России дважды сыграет с омской "Молнией"

| Фото: ФК "Тюмень" во ВКонтакте | Фото: ФК "Тюмень" во ВКонтакте

ФК "Тюмень-2" в полуфинале регионального Кубка России по футболу среди любителей дважды сыграет с омской "Молнией". Таковы итоги жеребьевки, которая прошла в Екатеринбурге 8 августа.

По информации пресс-службы футбольного клуба "Тюмень", соперник – интересный. "Её играющий администратор – бывший футболист "Тюмени" Владимир Лешонок. Оборону "Молнию" цементирует ещё один экс-игрок главной тюменской команды Владимир Пономарёв. Любопытно увидеть на поле и самого возрастного футболиста команды Александра Акимова – 59-летний форвард уже отметился голом в этом турнире", - рассказали спортсмены.

Первый матч 1/2 финала состоится в Тюмени 7 сентября. Ответная игра – 21 сентября пройдёт в Омске.