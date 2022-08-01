Логопед, психолог Диана Мухтарова расскажет тюменцам, как подготовить ребенка к школе

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Логопед, дефектолог, психолог, специалист по предшкольной подготовке, мама троих детей Диана Мухтарова проведет встречу с тюменцами "Готовность ребенка к школе" в Литературно-краеведческом центре (ул. Первомайская, 14) 13 августа в 16 часов.

Спикер обсудит вопросы: что важно учитывать, если ребенок идет в школу; достаточно ли уметь читать и писать к 7 годам для поступления в 1 класс; какой вид подготовки подойдёт ребенку (групповые или индивидуальные занятия и другие.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 12+. Вопросы по телефону 46-45-79.