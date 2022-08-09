В "Олимпийской ребячке" открылась первая инклюзивная смена для ямальских детей
120 детей из 10 муниципальных образований Ямало-Ненецкого округа стали участниками инклюзивной смены в тюменском лагере "Олимпийская ребячка".
Впервые в лагерь отправились 27 ребят с ограниченными возможностями здоровья, сообщает правительство Ямала.
Инклюзивный детский отдых направлен на активное включение детей с ограниченными возможностями здоровья в среду сверстников.
Впереди у воспитанников занятия по актерскому мастерству, сценической речи, пластике и музыке, репетиции и постановка спектакля. Помимо этого они будут посещать медицинские процедуры.
"Все сообщество родителей особенных детей выражает большую благодарность за организацию этой смены, - заявила мама особенного ребенка из Лабытнанги Евгения Ганцова. - Помимо общения и новых знакомств, приготовлена и оздоровительная программа: массажи, соляная пещера, занятия спортом. Уверена, этот отдых пойдет нашим детям на пользу".
Летом за счет средств окружного бюджета в детских оздоровительных лагерях Крыма, Краснодарского края и юга Тюменской области отдохнут 6 тыс. 512 юных ямальцев. Количество путевок в лагеря, расположенные на Черноморском побережье, увеличили по сравнению с прошлым годом на 10% – до 5 тыс. 610.