В "Олимпийской ребячке" открылась первая инклюзивная смена для ямальских детей

| Фото: vk.com/o_rebyachka | Фото: vk.com/o_rebyachka

120 детей из 10 муниципальных образований Ямало-Ненецкого округа стали участниками инклюзивной смены в тюменском лагере "Олимпийская ребячка".

Впервые в лагерь отправились 27 ребят с ограниченными возможностями здоровья, сообщает правительство Ямала.

Инклюзивный детский отдых направлен на активное включение детей с ограниченными возможностями здоровья в среду сверстников.

Впереди у воспитанников занятия по актерскому мастерству, сценической речи, пластике и музыке, репетиции и постановка спектакля. Помимо этого они будут посещать медицинские процедуры.

"Все сообщество родителей особенных детей выражает большую благодарность за организацию этой смены, - заявила мама особенного ребенка из Лабытнанги Евгения Ганцова. - Помимо общения и новых знакомств, приготовлена и оздоровительная программа: массажи, соляная пещера, занятия спортом. Уверена, этот отдых пойдет нашим детям на пользу".

Летом за счет средств окружного бюджета в детских оздоровительных лагерях Крыма, Краснодарского края и юга Тюменской области отдохнут 6 тыс. 512 юных ямальцев. Количество путевок в лагеря, расположенные на Черноморском побережье, увеличили по сравнению с прошлым годом на 10% – до 5 тыс. 610.