Две сливные станции закроют потребность Тюмени в отводе стоков

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новое оборудование и применение современных технологий при модернизации цеха очистки сточных вод по ул. Раневской в Тюмени позволило повысить производительность и практически решить проблему неприятных запахов.

С ходом реконструкции, завершение которой запланировано к концу лета, глава города Руслан Кухарук ознакомился 8 августа в ходе рабочей поездки по объектам, модернизируемым специалистами "Росводоканал Тюмень".

В настоящее время здесь идет строительство третьего блока биологической очистки. Кроме того, автоматизация системы позволила минимизировать участие человека в процессе переработки осадка.

Запущены в работу пять установок перфорированных решеток. После реконструкции мощность сооружений составит до 260 тыс. кубометров в сутки.

Руководитель тюменского Водоканала Ольга Сарабаева подчеркнула, что все необходимое оборудование было приобретено заблаговременно. Таки образом, вводимые против России внешние ограничения не сказываются на темпе и качестве модернизации объектов предприятия.

Руслан Кухарук напомнил, что новая сливная станция в районе Воронинских горок позволила существенно уменьшить плечо вывоза стоков из районов частного сектора Тюмени - ул. Барнаульской, Дома Обороны и Метелево.

"Равномерное распределение двух сливных станций закрыло потребности города в отводе стоков, - отметил он. - В ближайшее время мы увидим, как концессионное соглашение позволит решить проблему и в Тюменском районе".

Николай Ступников