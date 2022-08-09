34 победителя и призера школьных олимпиад из Тюменской области получат денежное вознаграждение

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Тоболячка проведет экомарафон по сбору вторсырья на грант от Росмолодежи

34 победителя и призера школьных олимпиад из Тюменской области получат денежное вознаграждение за достижения, сообщает информационный центр регионального правительства.

Это ученики 8-11 классов из семи школ Тюмени, Вагайского и Викуловского районов. Среди них есть призер международной олимпиады по татарскому языку и татарской литературе.

Согласно постановлению регионального правительства учащимся полагается: победителям олимпиад всероссийского уровня – 60 тыс. рублей; призерам олимпиад всероссийского уровня – 30 тыс. рублей; призерам олимпиад международного уровня – 70 тыс. рублей.

Школьники Тюменской области больше всего отличились в олимпиадах по предметам:

физика — один победитель и пять призеров; экономика — два победителя и три призера; немецкий язык — четыре призера.

В 2021 году денежное поощрение получили 33 школьника.