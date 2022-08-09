Тоболячка проведет экомарафон по сбору вторсырья на грант от Росмолодежи

| Фото: УТРО-2022 во ВКонтакте | Фото: УТРО-2022 во ВКонтакте

Далее в сюжете В Тюменской области уровень безработицы снизился в два раза по сравнению с 2021 годом

160 тыс. рублей на реализацию экомарафона "Двойная польза" выиграла тоболячка Алиса Вагапова от Росмолодежи на первой смене кейс-форума УТРО, которая завершилась в Ханты-Мансийске 5 августа.

Инициатива – часть проекта по раздельному сбору отходов и их утилизации "ЭкоТобольск", рассказала она корреспонденту "Тюменской линии".

"ЭкоТобольск не зарегистрирован официально, но я считаю его городским экосообществом. Он появился в 2020 году. Каждый месяц мы отдаем на переработку более тонны макулатуры и около 300 килограммов пластика. Вырученные средства передадим в центр помощи бездомных животных. Такая суть будет и у акции "Двойная польза", – добавила победительница.

Территориально экомарафон пройдет в Тобольске, поэтому участниками могут стать только жители города. Акция стартует в сентябре, итоги организаторы подведут в декабре. Самых активных отметят подарочными сертификатами. Также установят контейнеры для сбора вторсырья в школе или офисе.

"Смету в ближайшее время пересмотрю, так как выделенная сумма меньше запрашиваемой. Но в основном все пойдет на организацию и призы. Сейчас как раз начнем подготовительный этап. Буду рада, если проект смогут перенять и провести в других регионах нашей страны. Просто сортируя отходы, можно решать серьезные проблемы", – уверена Алиса Вагапова.

Подробности акции будут публиковаться в группе "ЭкоТобольск"во ВКонтакте.

Напомним, Росмолодежь определила 13 участников-победителей первого потока форума "УТРО – 2022". Из Тюменской области двое победителей – Алиса Вагапова и Мунис Мустафаев, который выиграл 500 тыс. рублей на реализацию межкультурного проекта "Уроки дружбы".

Виктория Макарова