  • 9 августа 20229.08.2022вторник
  • В Тюмени 26..28 С 3 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тоболячка проведет экомарафон по сбору вторсырья на грант от Росмолодежи

Общество, 12:35 09 августа 2022

УТРО-2022 во ВКонтакте | Фото: УТРО-2022 во ВКонтакте

Далее в сюжете В Тюменской области уровень безработицы снизился в два раза по сравнению с 2021 годом

160 тыс. рублей на реализацию экомарафона "Двойная польза" выиграла тоболячка Алиса Вагапова от Росмолодежи на первой смене кейс-форума УТРО, которая завершилась в Ханты-Мансийске 5 августа.

Инициатива – часть проекта по раздельному сбору отходов и их утилизации "ЭкоТобольск", рассказала она корреспонденту "Тюменской линии".

"ЭкоТобольск не зарегистрирован официально, но я считаю его городским экосообществом. Он появился в 2020 году. Каждый месяц мы отдаем на переработку более тонны макулатуры и около 300 килограммов пластика. Вырученные средства передадим в центр помощи бездомных животных. Такая суть будет и у акции "Двойная польза", – добавила победительница.

Территориально экомарафон пройдет в Тобольске, поэтому участниками могут стать только жители города. Акция стартует в сентябре, итоги организаторы подведут в декабре. Самых активных отметят подарочными сертификатами. Также установят контейнеры для сбора вторсырья в школе или офисе.

"Смету в ближайшее время пересмотрю, так как выделенная сумма меньше запрашиваемой. Но в основном все пойдет на организацию и призы. Сейчас как раз начнем подготовительный этап. Буду рада, если проект смогут перенять и провести в других регионах нашей страны. Просто сортируя отходы, можно решать серьезные проблемы", – уверена Алиса Вагапова.

Подробности акции будут публиковаться в группе "ЭкоТобольск"во ВКонтакте.

Напомним, Росмолодежь определила 13 участников-победителей первого потока форума "УТРО – 2022". Из Тюменской области двое победителей – Алиса Вагапова и Мунис Мустафаев, который выиграл 500 тыс. рублей на реализацию межкультурного проекта "Уроки дружбы".

Виктория Макарова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# бездомные животные , марафон , помощь , Форум Утро , экология

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:20 09.08.2022845 тюменцев обратились за помощью в ОКБ №2 за сутки
14:08 09.08.202219 заявок поступило в первый день регистрации на конкурс "Тюменская марка-2022"
13:56 09.08.2022Тюменцы проголосовали против платного въезда в центр 
13:32 09.08.202212 групп воспитанников наберут в отремонтированный детский сад в центре Тюмени