Тюменец на форуме "УТРО" выиграл полмиллиона рублей на межкультурный проект "Уроки дружбы"

| Фото: vk.com/forum.utro | Фото: vk.com/forum.utro

Полмиллиона рублей на реализацию межкультурного проекта "Уроки дружбы" выиграл тюменец Мунис Мустафаев на первой смене кейс-форума "УТРО", которая завершилась 5 августа.

Инициатива направлена на межнациональное сплочение и дружеское толерантное отношение друг к другу, рассказал корреспонденту "Тюменской линии" автор инициативы.

"Наша аудитория – дети младших классов. Моя команда будет приходить в школы с лекциями по истории, культуре и обычаям народа. Покажем школьникам специальные фильмы и ролики. Также обучим ребят элементам танцев в национальных костюмах, играм на разных национальных инструментах. Будет и дегустация блюд, викторина", – добавил Мунис Мустафаев.

Деньги пойдут на приобретение национальных костюмов, печатной продукции, USB-флешек и других необходимых для уроков вещей.

Работа над проектом начнется в сентябре. В течение девяти месяцев "Уроки дружбы" пройдут в 42 классах в 14 учебных заведениях Тюмени.

| Фото: ЭкоТобольск во ВКонтакте | Фото: ЭкоТобольск во ВКонтакте

Напомним, также грант на первой смене в 160 тыс. рублей выиграла Алиса Вагапова. Она представила проект экомарафона "Двойная польза" социально-экологического проекта "ЭкоТобольск".

Виктория Макарова