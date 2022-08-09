В Тюменской области уровень безработицы снизился в два раза по сравнению с 2021 годом

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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В два раза снизился уровень безработицы в Тюменской области по сравнению с 2021 годом, а при сопоставлении с данными августа 2020 года снижение составляет девять раз. На данный момент в регионе зарегистрировано в статусе безработных чуть более четырех тысяч человек. При этом количество заявленных вакансий – 28 тысяч.

Об этом сообщил во время прямого эфира во ВКонтакте Центра управления регионом директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров 9 августа.

"Уровень регистрируемой безработицы сейчас ниже среднего значения как по УФО, так и по России в целом. По соотношению к 1 марта 2020 года численность безработных уменьшилась на 400 человек, или на восемь процентов. Увеличение количества вакансий говорит о том, что рынок труда адаптировался к экономическим условиям и санкционному давлению", - подчеркнул Александр Сидоров.

Анализ ключевых показателей говорит о том, что рынок труда в регионе стабилен, имеет позитивную динамику. Такой показатель, как доля работодателей, имеющих риски приостановления или прекращения деятельности, составляет 0,1 %. Это один из самых низких показателей по УФО.

Среди сфер, где сохраняется и растет высокая потребность в кадрах, он отметил строительство, торговлю, сферы услуг и потребительского рынка, сельское хозяйство и перерабатывающие производства.

Оксана Корнеенкова