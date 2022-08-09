12 групп воспитанников наберут в отремонтированный детский сад в центре Тюмени

| Фото: vk.com/agt72 | Фото: vk.com/agt72

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12 групп воспитанников наберут в отремонтированный детский сад – дошкольное отделение школы № 89 в Тюмени на ул. Мельничной, 80. В корпусе готовы принять малышей от полутора до семи лет из всех микрорайонов областного центра, сообщает администрация города.

В обновленном корпусе для дошкольников создана современная образовательная среда: уютные развивающие, оздоровительные, игровые зоны. Все группы оснащены современной мебелью и оборудованием, включая интерактивный пол, мобильный планетарий, мультипликационную студию, игры и конструкторы.

В детском саду формируется 12 групп полного дня для ребят 2016-2021 годов рождения. Записать своего малыша в дошкольное отделение школы № 89 можно через портал госуслуг - подсистема "Электронный детский сад" региональной единой государственной информационной системы образования или на личном приеме у руководителя дошкольного образовательного учреждения.

Дошкольное отделение школы № 89 г. Тюмени 8 (3452) 40-35-10, отдел дошкольного образования департамента образования администрации г. Тюмени: 8 (3452) 56-13-48, 56-13-47.

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