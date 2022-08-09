  • 9 августа 20229.08.2022вторник
  • В Тюмени 26..28 С 3 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области создано более 1300 рабочих мест для общественных работ

Экономика, 13:44 09 августа 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 1 тыс. 300 рабочих мест для общественных работ создано в Тюменской области с начала 2022 года. Еще 1 тыс. – для временного трудоустройства жителей региона, которые оказались под риском увольнения. Этой мерой поддержки воспользовались 150 человек, сообщил директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров 9 августа.

"По совместной федеральной программе с Фондом социального страхования еще более 600 рабочих мест заявлено работодателями региона для молодежи до 30 лет. На 150 из них уже трудятся молодые специалисты", - рассказал руководитель департамента.

По его словам, рабочие места созданы в рамках принятых в этом году мер поддержки, в том числе, помощи работодателям в создании рабочих мест. Им субсидируют часть оплаты труда персонала при режиме неполного рабочего дня, либо при трудоустройстве безработных граждан, в том числе из социально незащищенных групп населения.

"Второй блок работы, который приобретает первоочередное значение по развитию кадрового потенциала, – это обучение, как безработных, так и занятых граждан. Переобучение осуществляется по профессиям, которые наиболее востребованы на рынке труда. Сегодня в актуальном перечне - 200 специальностей", - уточнил Александр Сидоров.

Для того, чтобы освоить новую профессию, нужно подать заявку на портале "Работа России". В разделе "образование" выбрать специальность. Группы формируются после тестирования. В дальнейшем по завершению обучения служба занятости предложит варианты для трудоустройства или поможет открыть дело.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Сидоров , занятость

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:44 09.08.2022В Тюменской области создано более 1300 рабочих мест для общественных работ
12:47 09.08.2022В Тюменской области уровень безработицы снизился в два раза по сравнению с 2021 годом
12:10 09.08.2022Две сливные станции закроют потребность Тюмени в отводе стоков
11:46 09.08.2022Тюменский застройщик сдал первые два дома в комплексе "Мозаика парк"