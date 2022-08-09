В Тюменской области создано более 1300 рабочих мест для общественных работ

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 1 тыс. 300 рабочих мест для общественных работ создано в Тюменской области с начала 2022 года. Еще 1 тыс. – для временного трудоустройства жителей региона, которые оказались под риском увольнения. Этой мерой поддержки воспользовались 150 человек, сообщил директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров 9 августа.

"По совместной федеральной программе с Фондом социального страхования еще более 600 рабочих мест заявлено работодателями региона для молодежи до 30 лет. На 150 из них уже трудятся молодые специалисты", - рассказал руководитель департамента.

По его словам, рабочие места созданы в рамках принятых в этом году мер поддержки, в том числе, помощи работодателям в создании рабочих мест. Им субсидируют часть оплаты труда персонала при режиме неполного рабочего дня, либо при трудоустройстве безработных граждан, в том числе из социально незащищенных групп населения.

"Второй блок работы, который приобретает первоочередное значение по развитию кадрового потенциала, – это обучение, как безработных, так и занятых граждан. Переобучение осуществляется по профессиям, которые наиболее востребованы на рынке труда. Сегодня в актуальном перечне - 200 специальностей", - уточнил Александр Сидоров.

Для того, чтобы освоить новую профессию, нужно подать заявку на портале "Работа России". В разделе "образование" выбрать специальность. Группы формируются после тестирования. В дальнейшем по завершению обучения служба занятости предложит варианты для трудоустройства или поможет открыть дело.