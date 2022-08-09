19 заявок поступило в первый день регистрации на конкурс "Тюменская марка-2022"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

19 заявок поступило от предпринимателей в первый день регистрации на конкурс "Тюменская марка-2022". При этом только 60 компаний, которые соответствуют требованиям, смогут побороться за звание лучших и поучаствовать в выставке юбилейного конкурса, сообщается на сайте оргкомитета.

Напомним, по итогам конкурса определят пять победителей. Они получат дипломы и статуэтки, право использования логотипа "Тюменской марки" в течение трех лет. Также им предоставят 15 минут бесплатного эфирного времени.

Подать заявку можно до 2 сентября через личный кабинет на сайте конкурса marka72.tyumen-city.ru либо на бумажном носителе: Тюмень ул. Первомайская, 20, каб. 303, электронная почта: tyumen_marka@tyumen-city.ru.

Телефон горячей линии: (3452) 288-401.