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В Тюмени 50 бильярдистов сразятся за звание лучшего

Спорт, 09:30 10 августа 2022

департамента по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени | Фото: департамента по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени

Чемпионат и первенство города по бильярду пройдут в Тюмени с 13 по 18 августа и соберут около 50 участников до 18 лет и старше 18 лет. Об этом сообщает департамент по спорту и молодежной политике города.

Сильнейших спортсменов города определят в трех категориях: "Свободная пирамида", "Снукер" и "Пул".

С 13 по 15 августа с 12 часов спортсмены встретятся для игры в "Свободную пирамиду" на базе бильярдного клуба "Премиум-Люкс" (ул. Володарского, 14).

С 16 по 18 августа с 10 часов стартуют игры "Снукер" и "Пул" на базе бильярдного клуба "Классик" (ул. Луначарского, 12).

Победителей и призеров чемпионата и первенства Тюмени наградят дипломами и медалями соответствующих степеней.

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