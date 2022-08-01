В Тюменской области 2 тысячи человек обучатся по востребованным специальностям

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Более 2 тыс. заявок на обучение по востребованным специальностям одобрили в Тюменской области. В числе актуальных профессий – IТ-отрасль, работа на маркетплейсах, кадровое администрирование, бухгалтерия, индустрия красоты, 1С-программирование, рассказал директор регионального департамента труда и занятости населения Александр Сидоров.

"Есть возможность и освоить профессию с нуля, и повысить квалификацию на базе имеющегося образования. Отмечу новшество этого года - во многие образовательные программы интегрированы предпринимательские модули. Они помогают понять конъюнктуру рынка, если участник настроен открыть в дальнейшем индивидуальное предпринимательство или стать самозанятым", - пояснил он.

Еще один пилотный проект, активным участником которого стала Тюменская область, - механизм социального заказа. Он подразумевает обучение женщин, которые находятся в декретном отпуске. Для этого департамент труда и занятости населения выдает социальный сертификат номиналом 20 тыс. рублей. Участницы могут самостоятельно выбрать образовательную организацию.

"На данный момент в реестре исполнителей услуг по социальному заказу 20 образовательных учреждений. Большинство из них - негосударственные и некоммерческие. Это повышает качество услуг", - отметил директор департамента.

Проект реализуют в пилотном режиме: в 2021 году выдали 50 сертификатов и еще столько же в текущем.

Оксана Корнеенкова