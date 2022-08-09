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Тюменские ученые разрабатывают биосовместимое покрытие для имплантатов

Общество, 15:42 09 августа 2022

www.tyumsmu.ru

Использование частиц меди в составе углеродистых покрытий для медицинских имплантатов апробируют ученые кафедры травматологии и ортопедии Тюменского медицинского университета. Работу возглавил заслуженный врач России, заведующий кафедрой, д.м.н., профессор Константин Сергеев. Задача ученых – найти способ минимизировать риск развития гнойных и асептических воспалений у пациентов после операции, сообщает пресс-служба вуза.

Как рассказал Сергеев, даже при благоприятном течении послеоперационного периода обязательно развивается воспалительный ответ: "Он является причиной серьезных и стойких жалоб пациентов. В случае присоединения инфекции ситуация усугубляется, так как купировать инфекцию стандартными методами проблематично".

Использование покрытий из биоинертных материалов помогает уменьшить частоту неинфекционного воспаления, предупредить рассасывание кости в области контакта с протезом или фиксатором. Включение в их состав мельчайших частиц меди качественно улучшит результат имплантации, считают тюменские ученые. Это подтвердили доклинические испытания.

"Предполагаем, что имплантаты с наноструктурированным углеродистым покрытием, включающим микрочастицы меди, можно будет применять у пациентов группы риска, в очагах инфекционного воспаления на фоне имплантированных эндопротезов и внутренних фиксаторов, для лечения гнойных заболеваний костей и суставов в самых сложных случаях. При этом лечебное воздействие будет прицельным, - отметил профессор Тюменского ГМУ.

Сейчас ученые начинают исследование на грызунах. Оно продолжится до конца 2022 года. Затем приступят к клиническим испытаниям с участием пациентов.

Работа ученых Тюменского медицинского университета ведется в рамках Стратегии научно-технологического развития РФ.

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# медики , ТюмГМУ

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