Иван Романчук: итоги приемной кампании доказали необходимость межвузовского кампуса
Прием в бакалавриат и специалитет ТюмГУ завершен. Для всех желающих не хватает мест в общежитиях. Это в очередной раз доказывает необходимость строительства межвузовского кампуса.
Об этом ректор вуза Иван Романчук написал в своем телеграм-канале.
"Эта приемная кампания стала испытанием на прочность для университетов. Увеличение бюджетных мест на фоне падения количества ребят, сдававших профильные математику, физику, географию и другие естественно-научные предметы, заставляли нас очень аккуратно следить за событиями, работать фактически с каждым абитуриентом индивидуально. У нас несущественно просел ЕГЭ, в том числе из-за ограничения принятия ребят из других регионов", - говорит он.
Этап приема в бакалавриат и специалитет на бюджет завершен. Работа с магистратурой, аспирантурой и учебой на коммерческой основе продолжается.