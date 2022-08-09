Иван Романчук: итоги приемной кампании доказали необходимость межвузовского кампуса

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Прием в бакалавриат и специалитет ТюмГУ завершен. Для всех желающих не хватает мест в общежитиях. Это в очередной раз доказывает необходимость строительства межвузовского кампуса.

Об этом ректор вуза Иван Романчук написал в своем телеграм-канале.

"Эта приемная кампания стала испытанием на прочность для университетов. Увеличение бюджетных мест на фоне падения количества ребят, сдававших профильные математику, физику, географию и другие естественно-научные предметы, заставляли нас очень аккуратно следить за событиями, работать фактически с каждым абитуриентом индивидуально. У нас несущественно просел ЕГЭ, в том числе из-за ограничения принятия ребят из других регионов", - говорит он.

Этап приема в бакалавриат и специалитет на бюджет завершен. Работа с магистратурой, аспирантурой и учебой на коммерческой основе продолжается.