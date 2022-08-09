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Иван Романчук: итоги приемной кампании доказали необходимость межвузовского кампуса

Общество, 16:54 09 августа 2022

ИА "Тюменская линия"

Прием в бакалавриат и специалитет ТюмГУ завершен. Для всех желающих не хватает мест в общежитиях. Это в очередной раз доказывает необходимость строительства межвузовского кампуса.

Об этом ректор вуза Иван Романчук написал в своем телеграм-канале.

"Эта приемная кампания стала испытанием на прочность для университетов. Увеличение бюджетных мест на фоне падения количества ребят, сдававших профильные математику, физику, географию и другие естественно-научные предметы, заставляли нас очень аккуратно следить за событиями, работать фактически с каждым абитуриентом индивидуально. У нас несущественно просел ЕГЭ, в том числе из-за ограничения принятия ребят из других регионов", - говорит он.

Этап приема в бакалавриат и специалитет на бюджет завершен. Работа с магистратурой, аспирантурой и учебой на коммерческой основе продолжается.

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# Иван Романчук , приемная кампания , ТюмГУ

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