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ЮТэйр разыграет среди пассажиров 50 тысяч миль

Общество, 17:39 09 августа 2022

Utair во ВКонтакте | Фото: Utair во ВКонтакте

50 тыс. миль и другие призы разыграет авиакомпания "ЮТэйр" в честь 55-летнего юбилея среди пассажиров своих рейсов с августа по ноябрь. Масштабная акция называется "Маршруты, которыми мы гордимся", сообщают организаторы.

Призовой фонд обновляется каждый месяц. В августе разыграют 50 тыс. миль, которые можно потратить на билеты и дополнительные услуги авиакомпании, и подарки от сети кинотеатров, спортивных магазинов, магазинов одежды, онлайн-гипермаркета и других партнеров акции.

Для участия в розыгрыше нужно купить билет на utair.ru. Полный список маршрутов и подробности акции – на сайте.

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# ЮТэйр

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