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В детских лагерях Тюменской области выявили 424 санитарных нарушения

Общество, 17:17 09 августа 2022

ИА "Тюменская линия"

424 нарушения обязательных требований санитарного законодательства выявлено 146 лагерях Тюменской области с начала их работы. Большая часть нарушений носит режимный характер и устраняется незамедлительно, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Всего в регионе организованы в 625 лагерей с дневным пребыванием детей, 19 - загородных и 10 - палаточного типа. Работу 397 летних оздоровительных организаций завершена, в них отдохнули 19 тыс. 850 детей.

Случаи заезда в организации отдыха, не получившие санитарно-эпидемиологические заключения, не выявлены.

В ходе летней оздоровительной кампании проверено 192 лагеря в рамках плановых выездных проверок, а также проведено 213 профилактических визитов. По итогам проверок управление в отношении лиц, допустивших нарушения обязательных требований, составило протоколы об административных правонарушениях в соответствии с КоАП РФ.

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# лагерь , Управление Роспотребнадзора

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