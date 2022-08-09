В детских лагерях Тюменской области выявили 424 санитарных нарушения

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

424 нарушения обязательных требований санитарного законодательства выявлено 146 лагерях Тюменской области с начала их работы. Большая часть нарушений носит режимный характер и устраняется незамедлительно, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Всего в регионе организованы в 625 лагерей с дневным пребыванием детей, 19 - загородных и 10 - палаточного типа. Работу 397 летних оздоровительных организаций завершена, в них отдохнули 19 тыс. 850 детей.

Случаи заезда в организации отдыха, не получившие санитарно-эпидемиологические заключения, не выявлены.

В ходе летней оздоровительной кампании проверено 192 лагеря в рамках плановых выездных проверок, а также проведено 213 профилактических визитов. По итогам проверок управление в отношении лиц, допустивших нарушения обязательных требований, составило протоколы об административных правонарушениях в соответствии с КоАП РФ.