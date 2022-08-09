Сбер профинансировал авторский жилой проект "Опера" от компании "Инко и К" на 4,8 млрд рублей

Западно-Сибирское отделение Сбербанка профинансировало тюменскую строительную компанию "Инко и К" для возведения жилого авторского проекта "Опера". Общий объем проектного финансирования для строительства первой очереди составил 4,8 млрд рублей сроком до конца 2025 года. Продажа квартир предусматривает использование механизма эскроу.

При реализации сделки застройщик "Инко и К" дополнительно приобрел программное обеспечение для управления строительством от компании СберБизнесСофт. С помощью внедрения SberCRM (в составе трех модулей: MacroCRM, MacroERP, MacroBank) девелопер сможет автоматически формировать управленческую и банковскую отчетность в одной системе.

"Тюмень входит в число самых застраивающих городов страны. Сбер с помощью проектного финансирования активно помогает тюменским девелоперам возводить жилые комплексы, как в новых районах города, так и в историческом центре. Кредитная линия, предоставленная компании "Инко и К", будет направлена на строительство первой очереди жилого комплекса на 737 квартир. В ближайшее время наше сотрудничество продолжится, банком уже рассматривается вопрос о финансировании второй очереди проекта", - прокомментировал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов.

"Более 23 лет мы формируем комфортную среду для жизни, вносим значительный вклад в развитие и процветание Тюмени. Авторский проект "Опера" - это наш флагманский продукт. Мы ценим поддержку в лице Сбербанка. Получение проектного финансирования подчеркивает нашу надежность, как застройщика", - отметила операционный директор группы компаний "Инко и К" Дарья Чижова.

Видовые квартиры, пентхаусы, собственные террасы, безопасные закрытые дворы, зоны отдыха для всех возрастов – все это авторский проект "Опера". Первые два дома, которые уже строятся, получили название "Моцарт" и "Чайковский".

В проекте "Опера" представлены дома с переменной этажностью, около 80 планировочных решений от 36 до 215 кв. м, закрытый двор с видеонаблюдением, подземный паркинг на 519 мест, безбарьерная среда, входные группы на уровне земли, на первом этаже в местах общего пользования предусмотрены санузлы, по проекту в подъездах будут установлены лапомойки для собак. Сдача первой очереди запланирована на 2025 год.