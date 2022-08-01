В Ишиме благоустроят шесть дворовых территорий

| Фото: администрация Ишима во Вконтакте | Фото: администрация Ишима во Вконтакте

Шесть дворовых территорий благоустроят в Ишиме в 2022 году. Одна из них – в границах домов 45 и 47 на ул. 8 Марта и дома № 121а на ул. М. Садовой – приведут в порядок в рамках реализации федерального проекта по формированию комфортной городской среды. Остальные пять строятся на бюджетные средства.

Как сообщает администрация города, по проектам благоустройства в этих дворах предусмотрено создание проездов, парковок, тротуаров и газонов.

Работы уже завершены во дворах домов № 10 в на ул. Республики и № 7 на ул. Шаронова. Строительство дворовых территорий продолжается на Порфирьева, 14, К. Маркса, 5а и в границах К. Маркса, 35 и Артиллерийской, 25а и 24б.

Подрядные организации завершат работы до 10 сентября.