Два самолета-амфибии используются для тушения пожаров в Югре

| Фото: mil.ru | Фото: mil.ru

Два самолета-амфибии используются для тушения пожаров в Югре. За последние дни ИЛ-76 и БЕ-200 произвели 35 сбросов воды, общим объемом 579 тонн, сообщает МЧС России.

Для защиты от огня населённых пунктов в Советском, Октябрьском и Березовском районах усилена группировка спасателей МЧС России. Всего к ликвидации пожаров привлечено более 1,5 тыс. человек, уточняется в сообщении.

Напомним, что в тушении лесных пожаров в соседнем регионе участвуют 55 сотрудников Тюменской авиабазы. Первый десант отправился на помощь в Югру 3 августа. Еще 25 сотрудников Тюменской авиабазы принимают участие в ликвидации лесных пожаров в Республике Коми.