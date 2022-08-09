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В новом "Дело-шоу" свою интуицию проверяют молодежные лидеры Тюменской области

Общество, 18:47 09 августа 2022

с личной страницы Дмитрия Петрулева во ВКонтакте | Фото: с личной страницы Дмитрия Петрулева во ВКонтакте

В новом "Дело-шоу" свою интуицию проверяют молодежные лидеры Тюменской области. Первый выпуск зрители увидели 7 августа, сообщает департамент общественных связей Тюменской области.

На шоу герои должны отгадать, чем занимаются эксперты, задавая им наводящие вопросы. Участниками каждого выпуска будут представители сфер туризма, спорта, искусства и не только. Всего планируется снять шесть программ, говорится в сообщении.

В первом выпуске свою интуицию проверили основатель студенческого бизнес-клуба ТюмГУ, организатор событий для молодежи Виктория Утегенова и директор креативного агентства FOL'GA Дмитрий Петрулёв.

Посмотреть, как они это сделали, можно здесь.

Второй выпуск "Дело-шоу" выйдет в эфир телеканала "Тюменское время 28 августа в 11 часов 30 минут.

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# бизнес , молодежные проекты

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