Тюремный замок Тобольска попал в Топ-15 обязательных к посещению музеев

| Фото: vk.com/tiamztob | Фото: vk.com/tiamztob

Тобольский музей сибирской каторги и ссылки – Тюремный замок - попал в Топ-15 обязательных к посещению необычных музеев России. Рейтинг составил сервис путешествий Tutu.ru.

Наряду с тобольским музеем в топ попали музей мусора в Калужской области и музей суеверий в Калининградской областях, новосибирский музей счастья и музей вечной мерзлоты в Игарке.

Как сообщает Тобольский музей-заповедник, история острога связана с посещением Тобольска в 1837 г. цесаревичем Александром Николаевичем, будущим императором Александром II. Обратив внимание на неудобство для арестантов здания старой тюрьмы, построенной в XVII веке, он повелел о постройке нового комплекса. Строительство Тюремного замка было завершено в 1855 г. и вплоть до своего закрытия в 1989 году он использовался по прямому назначению при каждом устанавливающемся в стране или регионе политическом режиме.

Музей сибирской каторги и ссылки, экспозиции которого знакомят с бытом арестантов дореволюционного и советского периодов, открылся в стенах бывшей тюрьмы в 2012 году. Сегодня Тюремный замок является одним из самых посещаемых объектов музейного показа в Тобольске.