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В Тюмени автобус № 36 временно изменит маршрут

Общество, 18:19 10 августа 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Автобусный маршрут № 36 "Центральный рынок – с/о "Лаванда" в Тюмени временно изменит схему движения из-за дорожных работ, сообщает городская администрация.

с 11 августа два автобуса маршрута № 36 будут работать по основной схеме до с/о "Ландыш", два – по временной схеме без заезда в район с/о "Березняки".

Движение последних будет организовано по Салаирскому тракту аналогично движению автобусов маршрута № 135, далее по проезду до а/д "подъезд к с/т "Лаванда", далее до конечного остановочного пункта СНТ "Лаванда".

Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться со всеми существующими остановочными пунктами по маршруту объезда.

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Расписание доступно на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт" и по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.

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