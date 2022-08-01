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Смог пришел в Тюмень от лесных пожаров в Югре

Общество, 15:25 10 августа 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Запах гари пришел в Тюмень от лесных пожаров, действующих в Ханты-Мансийском автономном округе. В Тюменской области действующих лесных пожаров, по данным на 10 августа, нет. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказали в региональном департаменте лесного комплекса.

Отметим, что по данным МЧС Югры, на сегодняшний день на территории Ханты-Мансийского автономного округа действует 65 пожаров, локализовано 22 очага.

20 бортов авиации работают в восьми районах: Березовском, Белоярском, Кондинском, Октябрьском, Нижневартовском, Советском, Сургутском и Ханты-Мансийском. Сложная обстановка сохраняется в Советском, Октябрьском и Березовском районах.

Николай Ступников

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# лесные пожары , смог , ХМАО

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