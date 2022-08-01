В селе Юргинское мастер спорта и автоинспектор провели практикумы дорожной безопасности для школьников

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Практикумы дорожной безопасности для воспитанников лагеря дневного пребывания детско-юношеской спортивной школы в селе Юргинское провели мастер спорта России по гиревому спорту Сергей Латышенко и руководитель отделения межмуниципальной Госавтоинспекции Василий Берац, сообщает ГИБДД Тюменской области.

Сергей Латышенко объяснил ребятам важность соблюдения правил дорожного движения, рассказал о своих достижениях в спорте и призвал школьников быть внимательными и дисциплинированными участниками дорожного движения.

Руководитель ГИБДД в форме диалога разъяснил школьникам правила поведения на дорогах и проверил их знания.

Организаторы мероприятия провели с детьми пешеходную экскурсию, отработали алгоритм перехода проезжей части по пешеходному переходу.