В Тюменской области запустили автоматизированную систему управления на нефтеперекачивающей станции "Аремзяны"

| Фото: АО «Транснефть-Сибирь» | Фото: АО «Транснефть-Сибирь»

АО "Транснефть-Сибирь" завершило техническое перевооружение и ввело в эксплуатацию автоматизированную систему управления технологическим процессом (АСУТП) нефтеперекачивающей станции (НПС) № 3 "Аремзяны" Тобольского управления магистральных нефтепроводов, сообщает пресс-служба компании.

Микропроцессорная система автоматизации НПС предназначена для обеспечения контроля, управления, защиты оборудования и безопасной эксплуатации магистральной насосной станции. Ранее действовавшая система находилась в работе с 2003 года. Техническое перевооружение проведено для приведения системы автоматизации к действующим нормативным требованиям ПАО "Транснефть".

В ходе работ, предусмотренных программой технического перевооружения и реконструкции предприятия, проведен монтаж оборудования, в том числе смонтировано 243 первичных прибора, 30 приборных шкафов и стоек, оборудовано четыре автоматизированных рабочих места оператора. Построено 245 метров и отремонтировано 750 метров кабельных эстакад, проложено более 70 километров контрольных, силовых и оптоволоконных кабелей. Также выполнен ремонт операторной НПС № 3 "Аремзяны".

Техническое перевооружение АСУТП НПС № 3 "Аремзяны" позволило увеличить число параметров основного и вспомогательного оборудования, контролируемых системой автоматизации, что повысило надежность управления технологическим процессом. Реализован непрерывный контроль целостности измерительных каналов и цепей датчиков, сигнализаторов и пусковых устройств, участвующих в формировании общестанционных и агрегатных защит, что препятствует ложному формированию сигналов защиты при обрыве или коротком замыкании в измерительных каналах. Применена надежная бесперебойная резервируемая схема электропитания.

Современная микропроцессорная автоматизированная система управления технологическим процессом российского производства обладает эргономичностью, увеличенной скоростью обработки данных, обеспечивает высокий уровень контроля параметров основного и вспомогательного механо-технологического, энергетического оборудования НПС, состояния запорной арматуры. Все это позволило повысить надежность работы оборудования, обеспечить промышленную и экологическую безопасность объектов магистрального нефтепровода Нижневартовск – Курган – Куйбышев.