Игры "Без права на ошибку" пройдут на Андреевском полигоне

| Фото: центр «Аванпост» | Фото: центр «Аванпост»

Масштабные юнармейские игры "Без права на ошибку" пройдут в Тюмени с 28 по 29 августа, сообщает центр "Аванпост".

Им предстоит пройти два этапа: теорию и практику, которые состоятся на базе регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост" и на учебном полигоне ТВВИКУ "Андреевский".

Игры представляют комплекс конкурсных состязаний, которые проводятся в рамках международных армейских игр "АрМИ-2022". Участниками станут команды из муниципалитетов области, каждая из которых состоит из 10 юношей в возрасте от 14 до 17 лет.

В теорию входит тест по основам военной службы в области тактической, огневой, строевой, физической и военно-медицинской подготовок, а также на знание общевоинских уставов. После чего предстоит решить несколько ситуационных задач. В этот же день вечером участники займутся подготовкой ко второму этапу на мастер-классах с педагогами центра "Аванпост".

Во второй день команды переместятся на полигон ТВВИКУ "Андреевский", где развернется практическая часть соревнований. Организаторы подготовили для них зрелищные этапы: штурм укреплений противника, наступление и маневры огнем; оказание помощи при различных видах ранений и эвакуация пострадавших; обнаружение мин и проделывание прохода в минно-взрывных заграждениях; метание гранаты и снаряжение магазина патронами.

Команда-победитель получит кубок игр "Без права на ошибку" и ценный приз.