  • 11 августа 202211.08.2022четверг
  • USD60,4542
    EUR61,7040
  • В Тюмени 27..29 С 2 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменцы отправятся на Всероссийский турнир "Кожаный мяч"

Спорт, 16:55 11 августа 2022

пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Тюменская команда "Прибой" вышла в третий тур всероссийских соревнований по дворовому футболу "Кожаный мяч", сообщает пресс-служба областного департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования.

В июне коллектив под руководством тренера Артура Петросъянца одержал победу в областном этапе городской лиги среди юношей 2011-2012 годов рождения. И с 14 по 21 августа в городе Иваново представит Тюмень на всероссийском масштабном турнире. Противостоять им будут команды со всей страны — от Приморского края до Алтая и Челябинска.

"Настроение у команды боевое, с нетерпением ждут соревнований. У нас это первый такой масштабный турнир, постараемся достойно выступить. Сейчас ребята тренируются на поле, отрабатывают игровые приемы", - отметил тренер Артур Петросъянц.

В октябре пройдет последний этап соревнований. Если команда "Прибой" займет 1 место, то сразится с лучшими футболистами дворового футбола с 18 по 23 октября в Волгограде.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Кожаный мяч , футбол

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:55 11.08.2022Тюменцы отправятся на Всероссийский турнир "Кожаный мяч"
12:54 11.08.2022Турнир чемпионов "Рубин" откроет встречей с "Нефтяником"
10:59 11.08.2022ФК "Тюмень" арендовала у "Сочи" 20-летнего атакующего полузащитника
09:17 11.08.2022В русские и стоклеточные шашки сразятся в Тюмени на чемпионате города