Тюменцы отправятся на Всероссийский турнир "Кожаный мяч"

| Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Тюменская команда "Прибой" вышла в третий тур всероссийских соревнований по дворовому футболу "Кожаный мяч", сообщает пресс-служба областного департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования.

В июне коллектив под руководством тренера Артура Петросъянца одержал победу в областном этапе городской лиги среди юношей 2011-2012 годов рождения. И с 14 по 21 августа в городе Иваново представит Тюмень на всероссийском масштабном турнире. Противостоять им будут команды со всей страны — от Приморского края до Алтая и Челябинска.

"Настроение у команды боевое, с нетерпением ждут соревнований. У нас это первый такой масштабный турнир, постараемся достойно выступить. Сейчас ребята тренируются на поле, отрабатывают игровые приемы", - отметил тренер Артур Петросъянц.

В октябре пройдет последний этап соревнований. Если команда "Прибой" займет 1 место, то сразится с лучшими футболистами дворового футбола с 18 по 23 октября в Волгограде.