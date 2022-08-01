Тюменцы напишут "Диктант Победы" на 125 площадках

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Тюменцы могут принять участие в "Диктанте Победы-2022", регистрация открыта на сайте акции, до ее начала осталось немногим более трех недель, сообщает ТРО партии "Единая Россия". В Тюменской области для диктанта подготовлено 125 площадок с предварительным количеством посадочных мест около 15 тыс.

Для заполнения формы участника нужно выбрать площадку на карте, кликнуть на кнопку "Записаться здесь" и следовать инструкции. Также на сайте доступна форма заявки для волонтеров, желающих принять участие в организации мероприятия и помощи на площадках в день "Диктанта Победы".

Международная акция "Единой России" "Диктант Победы" состоится 3 сентября. Традиционно акция пройдет при поддержке "Волонтёров Победы", Росгвардии, Минобороны, МВД, МЧС.