  • 13 августа 202213.08.2022суббота
  • USD60,8993
    EUR62,5355
  • В Тюмени 16..18 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменцы напишут "Диктант Победы" на 125 площадках

Общество, 18:31 12 августа 2022

ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Тюменцы могут принять участие в "Диктанте Победы-2022", регистрация открыта на сайте акции, до ее начала осталось немногим более трех недель, сообщает ТРО партии "Единая Россия". В Тюменской области для диктанта подготовлено 125 площадок с предварительным количеством посадочных мест около 15 тыс.

Для заполнения формы участника нужно выбрать площадку на карте, кликнуть на кнопку "Записаться здесь" и следовать инструкции. Также на сайте доступна форма заявки для волонтеров, желающих принять участие в организации мероприятия и помощи на площадках в день "Диктанта Победы".

Международная акция "Единой России" "Диктант Победы" состоится 3 сентября. Традиционно акция пройдет при поддержке "Волонтёров Победы", Росгвардии, Минобороны, МВД, МЧС.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Диктант Победы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:48 12.08.2022 Ко дню рождения области о тюменцах разных профессий рассказали через творчество
18:31 12.08.2022Тюменцы напишут "Диктант Победы" на 125 площадках
18:19 12.08.2022В Тюмени 3 тысячи детей отдохнули в третьей смене пришкольных лагерей
18:07 12.08.202213 августа - события дня