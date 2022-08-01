Тюменский ветеринар призвала владельцев кошек рационально относится к использованию средств от блох

| Фото: из группы «Приют "Мурка и Васька" им. И.В. Карповой» | Фото: из группы «Приют "Мурка и Васька" им. И.В. Карповой»

Рационально относится к использованию средств от блох призвала владельцев кошек ветеринар из Тюмени. Хозяева больше волнуются о том, как защитить животное от насекомых на даче.

"Но и защитные препараты производят некоторый токсический эффект. Каждому владельцу животного важно сделать оптимальный выбор", - рассказала ветеринар Лилия Макеев

Это означает, что необходимо подобрать средство, которое обеспечит эффективную защиту, но и не нанесет большого вреда животному. В магазинах есть довольно широкий выбор - это специальные шампуни, капли, спреи, ошейники и репелленты. Важно соблюдать рекомендации и дозировку.

Тем, кто недооценивает риски, ветеринар напомнила, что на укус блохи может быть аллергическая реакция – она проявляется в виде зуда, а иногда развивается дерматит, который не всегда получается вылечить.

Кроме того, блохи могут заразить свою жертву инфекциями и глистами, а насосавшись крови животных, переходят людей. Поэтому, защищая домашнее животное от блох, его владелец защищаете всю свою семью, сообщает tmn.aif.ru.