  • 13 августа 202213.08.2022суббота
  • USD60,8993
    EUR62,5355
  • В Тюмени 21..23 С 6 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменский ветеринар призвала владельцев кошек рационально относится к использованию средств от блох

Общество, 09:48 13 августа 2022

из группы «Приют "Мурка и Васька" им. И.В. Карповой» | Фото: из группы «Приют "Мурка и Васька" им. И.В. Карповой»

Рационально относится к использованию средств от блох призвала владельцев кошек ветеринар из Тюмени. Хозяева больше волнуются о том, как защитить животное от насекомых на даче.

"Но и защитные препараты производят некоторый токсический эффект. Каждому владельцу животного важно сделать оптимальный выбор", - рассказала ветеринар Лилия Макеев

Это означает, что необходимо подобрать средство, которое обеспечит эффективную защиту, но и не нанесет большого вреда животному. В магазинах есть довольно широкий выбор - это специальные шампуни, капли, спреи, ошейники и репелленты. Важно соблюдать рекомендации и дозировку.

Тем, кто недооценивает риски, ветеринар напомнила, что на укус блохи может быть аллергическая реакция – она проявляется в виде зуда, а иногда развивается дерматит, который не всегда получается вылечить.

Кроме того, блохи могут заразить свою жертву инфекциями и глистами, а насосавшись крови животных, переходят людей. Поэтому, защищая домашнее животное от блох, его владелец защищаете всю свою семью, сообщает tmn.aif.ru.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# дача , домашние питомцы , защита

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:45 13.08.2022Глава Краснодона Сергей Козенко поздравил жителей Тюменской области с 78-летием образования региона
14:30 13.08.2022Мото-путешественник и документалист выехал из Парижа по маршруту 1761 года в Тобольск
13:48 13.08.2022Тюменский врач напомнила о пользе и вреде меда, орехов и яблок
13:15 13.08.2022Шоколадный 3D-принтер и электромотоцикл показали на площади у драмтеатра