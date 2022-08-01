Тюменские участники конкурса от Росмолодежи пройдут образовательный интенсив

| Фото: группа "Конкурс проектов "Моя идея.Pro" ВКонтакте | Фото: группа "Конкурс проектов "Моя идея.Pro" ВКонтакте

Участники грантового конкурса от Росмолодежи пройдут образовательный интенсив "Про проекты" в историческом парке "Россия - моя история" в Тюмени 18 августа. На первом этапе они представят проекты членам жюри. Во втором - эксперты определят 10 лучших, авторы которых в дальнейшем получат поддержку и консультации от мультицентра "Моя территория", а также другие призы.

"Мы стараемся проводить образовательные мероприятия в разнообразных и нестандартных форматах, чтобы участники смогли максимально проработать проблемные места своих проектов, потренировать навыки публичного выступления и стать увереннее в своих силах", - прокомментировала руководитель мультицентра "Моя территория" Ирина Мустыгина.

В числе экспертов - начальник управления молодежной политики и общественных проектов Департамента общественных связей Тюменской области Владислав Татаринцев, генеральный директор АНО "Центр креативных проектов сельских территорий" Федор Маслов, директор центра поддержки и развития культуры и спорта "Точка" Светлана Ефимова, сообщает "Комсомольская правда – Тюмень".