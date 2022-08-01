Жители Тюменской области смогут купить путевку с туристическим кешбэком с 25 августа

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Окно продаж туристических путевок откроется в России 25 августа. Приобрести путевку с 20% кешбэком можно будет до 10 сентября в любой регион, сообщает глава Ростуризма Зарина Догузова.

"По поручению премьер-министра Михаила Мишустина мы запускаем новое, осеннее окно продаж по программе туристического кешбэка. Отправиться в поездку можно будет с 1 октября и до 25 декабря. При этом в круиз – с 1 сентября и до окончания навигации", - рассказала в своем Telegram-канале глава ведомства.

Условия прежние – возврат составляет 20 % от стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей. В программе участвуют поездки от трех ночей. Главное нововведение этого этапа - по поручению президента России предусмотрен повышенный кешбэк для Дальнего Востока. При бронировании напрямую в гостинице, участвующей в программе - можно рассчитывать на возврат в размере 40 тыс. рублей, но доля при этом должна составлять те же 20% .

Ознакомиться со всеми предложениями в рамках программы, а также со списком участников программы можно будет в день старта на официальном портале Мирпутешествий.рф