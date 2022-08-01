Спектакли тюменского "Космоса" увидят зрители Казани

| Фото: МТЦ "Космос" | Фото: МТЦ "Космос"

Показ спектаклей молодежного театрального центра "Космос" пройдет на площадке MOÑ в Казани 18 и 19 августа. На гастроли поедут автофикшн "Аэлита.Инвентаризация" и инсталляция The Wall.

Автофикшн - это спектакль для пяти зрителей, основанный на личной истории героини. Во время его просмотра зритель может прочитать дневники Аэлиты, выпить кофе, увидеть архивные фотографии. Автор проекта, драматург Аэлита Садретдинова, режиссер — Карина Бесолти, магистрантка Школы-студии МХАТ. В Тюмени покажут спектакль 27 и 28 августа.

Интерактивная инсталляция The Wall — это история о будущем, в котором живет робот-мусульманка Ю-54. Люди достигли равноправия, но роботы — еще нет. Ю-54 умирает, но похоронить/утилизировать ее по канонам ислама нельзя. Зрители становятся участниками этого процесса. Автор проекта Мадина Омарова, режиссер — Ринат Ташимов, магистрант Школы-студии МХАТ.

"Я очень рада показать свои работы в других городах. Это возможность делиться и самим приобретать новый опыт. С каждым показом произведение обрастает смыслами, и не последнюю роль в этом играет зритель. Мне интересно, как казанские зрители увидят мою инсталляцию, какие мысли она у них вызовет", — приводит слова автора инсталляции The Wall Мадины Омаровой "Мегатюмень".