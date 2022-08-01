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Александр Моор: межвузовский кампус должен вызывать прямые ассоциации с Тюменью

Губернатор, 12:16 13 августа 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Межвузовский кампус должен вызывать прямые ассоциации с Тюменью. Об этом губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал участникам тюменской команды форума "УТРО", сообщает информационный центр правительства региона.

"На этой неделе продолжили разговор о тюменском межвузовском кампусе. В Ханты-Мансийске на форуме "Утро-2022" с ребятами из нашей делегации обсудили начинку. Подискутировали, но во многом наши взгляды совпадают. Идеи у них интересные, уверен, многие предложения будут реализованы в кампусе", - говорится в сообщении.

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# Александр Моор , Тюменский кампус

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