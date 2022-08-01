Парк имени мецената Памфилова откроют к 1 сентября в селе Мичурино Тюменского района

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Парк имени купца и мецената Алексея Памфилова откроют к 1 сентября в селе Мичурино Тюменского района. Его строительство началось в июне этого года. По проекту в парке появится площадка для отдыха, детская и спортивная зоны с тренажёрами и кортом для занятий мини-футболом и баскетболом, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

Кроме берез, лип и яблонь, здесь посадят и гортензии. На данный момент произведена отсыпка щебнем, установлены бордюры. Парк располагается на историческом месте: раньше неподалеку находился храм, построенный благодаря купцу и меценату Алексею Памфилову. По его инициативе и при его участии в Мичурино также открыли школу и народную библиотеку.

Сейчас холм с фундаментом разрушенной церкви облагорожен. Как отметила глава Червишевского муниципального образования Ирина Осадченко, может быть, через пять или десять лет найдутся люди, готовые восстановить храм. А пока напоминать облик стоявшей здесь когда-то церкви будет изображение на стеклянном щите, который хотят подарить парку местные предприниматели.