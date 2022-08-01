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Соглашение о сотрудничестве подписали главы Тобольска и Ирбита

Экономика, 17:05 13 августа 2022

t.me/mv_afanasev | Фото: t.me/mv_afanasev

Соглашение о сотрудничестве подписали главы Тобольска и Ирбита. Подписание документа стало частью деловой программы, проходящей в Ирбите традиционной августовской ярмарки, которая за 19 лет стала значимым событием для соседских регионов, сообщил в своем Telegram-канале глава Тобольска Максим Афанасьев.

"Сегодня с коллегами работаем в Ирбите. В эти дни здесь проходит одна из крупнейших ярмарок в России, и, безусловно, самая солидная по возрасту. В присутствии губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с главой города Ирбит Николаем Юдиным подписали соглашение о сотрудничестве между нашими городами", - рассказал Мазким Афанасьев.

По его словам, у городов много общего, но есть и чему поучиться друг у друга, чтобы вместе развиваться. А еще глава Тобольска передал привет землякам от Евгения Куйвашева, который собирается посетить опорный край России, как турист.

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# соглашение о сотрудничестве , Тобольск

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