Луиза Носкова: в Тюменской области поверили в меня и дали возможность развиваться в спорте

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Своею личную историю успеха для проекта "Земля больших людей", посвященного 78-летию Тюменской области, рассказала корреспонденту "Тюменской линии" чемпионка мира и Олимпийских игр по биатлону, руководитель Олимпийского совета Тюменской области, директор Центра спортивной подготовки по лыжным гонкам и биатлону Луиза Носкова.

С чего начинался ваш спортивный путь?

- С урока физической культуры. На тот момент мне бы 14 лет. К нам пришли тренеры Хамит и Татьяна Ахатовы, приехавшие к нам в Лабытнанги сразу после института. Они набирали класс в новую спортивную школу для того, чтобы дети занимались лыжными гонками. Только визуальный осмотр показал, что я не подхожу, потому что была маленькой, худенькой, хиленькой. Но, когда было первое занятие, я все равно пришла за компанию со своей подругой. Решила посмотреть воочию, убедиться, что там такое делают, что меня не взяли. Раз пришла, то мне дали лыжи. Ахатовы увидели, что могу передвигаться, а характер было видно и так.

Я крепко полюбила лыжный спорт и ту атмосферу, которая царила внутри нашего коллектива. Тренеры рассказывали о спортивных звездах, и тогда меня появился кумир – легкоатлетка, питерская бегунья Татьяна Казанкина. Она неоднократная олимпийская чемпионка. Сейчас мы с ней общаемся благодаря олимпийскому движению, которое нас объединило.

Не тяжело было отказаться от обычных детских радостей, прогулок с друзьями, в угоду профессиональному спорту?

- У нас была своя компания детей, которые занимались лыжными гонками, мы стали одной семьей. И дискотеки проводили, чаепития, ходили на все праздники и парады вместе, влюблялись, дружили и тренировались. Я ничего не потеряла.

| Фото: департамент физической культуры, спорта и допобразования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и допобразования Тюменской области

После школы вы переехали в Тюмень. Почему именно сюда?

- Сначала хотела поступать в Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта в Санкт-Петербурге, но так вышло, что тренер Леонид Гурьев мне все карты попутал. Приехал и пригласил заниматься биатлоном в Тюмень. Я согласилась. Думала, что чаще буду ездить домой, видеть родителей, поэтому и приняла решение остаться в Тюменской области. Два фактора сыграли важную роль – родители и расстояние.

Какой самый значимый период был в вашей спортивной карьере?

- Когда попала в сборную команды СССР по биатлону. Это самый значимый период, потому что после этого пошли результаты. В 1989 году прошел чемпионат мира, где мы победили в командной гонке, потом стала двукратной чемпионкой Всемирной студенческой Универсиады в Болгарии, чемпионкой СССР. Этот год принес множество титулов. А в 1990 году я решила стать мамой, поэтому приостановила спортивную карьеру. Вернулась спустя два года, но 1993 год оказался, наверно, самым неудачным, потому что получила тяжелую травму на чемпионате России. У меня была сломана нога, перелом оказался со смещением. Даже говорили, что придется завершать карьеру, потому что не смогу восстановиться. Были расстройства, депрессия небольшая. Хорошо, что рядом оказались люди, которые помогли выкарабкаться. И это дало свои плоды – через год, 25 февраля, моя команда стала Олимпийскими чемпионами. Это были сверхэмоции, потому что очень долго шла к этому.

Тогда комитет по физической культуре в Тюмени возглавлял Валентин Зуев и я благодарна ему, что наш биатлон начал развиваться. Что он поверил молодому тренеру Леониду Гурьеву, что на уровне региона поверили в нас, в то, что мы можем достичь высоких результатов.

Расскажите, пожалуйста, как вас поддерживала семья?

- У мамы был шок, когда только начала заниматься лыжными гонками, а потом и биатлоном. Потому что раньше не было никаких ковриков, спортсмен ложился прямо на снег. А я изначально болезненный ребенок. Даже из-за этого год жила у бабушки в Ростовской области - восстанавливала силы и иммунитет. Позже папа все же уговорил маму, так как хотел, чтобы я была спортсменкой. Он всегда меня поддерживал, а потом появились тренеры Ахатовы, и голосов за на моей стороне стало больше. Тем более мама видела, как у меня горели глаза.

Когда у меня появился сын Женя, родители помогали с воспитанием, пока я была на сборах. Да и вся тюменская команда и сборная России помогала мне. Мне кажется, у меня сын полка получился. Я постоянно его с весны по октябрь брала на сборы. Леонид Александрович, Галя Куклева, Ольга Мельник, Иринка Ильиных и многие другие его воспитывали. Все приложили усилия. Спасибо им за это! Потом Женя подрос и собирался в первый класс, тогда я поняла, что нужно определяться с дальнейшей деятельностью и завершать карьеру.

| Фото: Biathlonrus.com | Фото: Biathlonrus.com

Чем хотели заниматься и много ли было предложений от работодателей?

- Достаточно много, я не знала, что выбрать. Но все-таки перевесило то, что в институте физической культуры при ТюмГУ открылась кафедра лыжного спорта. Мне Валентин Никофорович посоветовал обратить свое внимание на вуз. И я приняла предложение преподавать на кафедре, учить спортсменов. Потом работала заместителем директора департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области. Проводила соревнования всероссийского и международного уровня. Но самое сложное в этой работе было разобраться с документацией, методичками. Впрочем, я люблю заниматься чем-то новым, поэтому мне все удалось, да и потом, уже в Центре подготовки спортивного резерва, эти знания пригодились.

Были ли предложения уехать работать в другую область?

- Да, но в Тюменской области уже тогда была хорошая социализация спортсменов. Нас всех трудоустраивали, оценивали наши знания, думали, где они могут пригодиться, что мы можем привнести в развитие региона. В других местах на то время, к сожалению, такого не было, а это очень дорого стоит. Прекрасно, когда в тебе заинтересованы, когда могут помочь, здесь отличные условия для развития спорта, поэтому и переезжать мне никогда не хотелось.

Что бы вы пожелали российским спортсменам?

- Мне хочется, чтобы наш российский спорт вернулся на мировой уровень. Сейчас в Центре подготовки спортивного резерва по лыжным гонкам и биатлону наши преподаватели раскрывают новые спортивные таланты, тренируют и воспитывают тюменских ребят. И дети показывают отличные результаты, что меня очень радует.

Еще, надеюсь, наука скоро будет идти в ногу со спортом. Чтобы появлялись новые технологии, например, отечественная смазка для лыж. Хотелось бы в ближайшем будущем и инвентарь российского производства.

Виктория Макарова