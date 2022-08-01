Выставка пожарной техники работает на площадке МЧС у драмтеатра в Тюмени

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Раритетная и современная пожарная техника МЧС представлена на площади 400-летия Тюмени, где проходят мероприятия в честь 78-летия Тюменской области.

Пожарная машина ГАЗ-51 1969 года выпуска, конечно, уступает по оснащению своему аналогу 2022 года, но примечательна своей историей.

"За десятилетия машины кардинально изменились по своей оснастке. Развитие пожарной техники продолжается постоянно. Раритеты свои мы храним в производственно-техническом центре. Поддерживаем их внешний вид, они на ходу и укомплектованы соответственно периоду, который представляют. Наша цель сегодня - показать оснащение пожарных служб, рассказать об истории и напомнить правила пожарной безопасности", - рассказал сотрудник главного управления МЧС России по Тюменской области капитан внутренней службы Максим Тепляшин.

Представители регионального отделения Всероссийского добровольного пожарного общества продемонстрировали разные виды огнетушителей. Все желающие могли попробовать, как работают средства для тушения пожаров.

"Это было легко, главное следовать правилам. У нас в машине лежит маленький огнетушитель. Еще один есть в квартире. Это же наша безопасность. После прошлого года, думаю, все это поняли. С днем рождения любимая Тюменская область" ,- говорит юный тюменец Александр Иванов.

На протяжении всего дня пожарные будут проводить экскурсии, эстафеты для горожан и гостей областного центра, так что почувствовать себя спасателем сможет каждый желающий.