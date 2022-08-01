Авиашоу, концерт к 78-летию области и день физкультурника прошли на выходных в Тюмени

| Фото: Маруся FM | Фото: Маруся FM

День физкультурника, авиашоу от авиакомпании Utair и концерт, посвященный Дню Тюменской области, состоялись 13 и 14 августа при информационной поддержке радио "Маруся ФМ" в Тюмени.

13 августа на набережной Туры у "Конторы пароходства" отметили День физкультурника, темой физкультурно-оздоровительного события стали рекорды. К празднику присоединились любители спорта и здорового образа жизни всех возрастов. Рекордсменов наградили памятными призами и подарками.

14 августа тюменцы побывали на самом масштабном авиашоу в Сибири от компании Utair. Гостей авиашоу ждал парк вертолетов — крупнейший в мире по грузоподъемности, в том числе самый большой отечественный вертолет "Ми-26". Тюменцы осмотрели технику, пообщались с пилотами, полетали на вертолете и увидели Тюмень с высоты птичьего полета.

Мероприятия, посвященные 78-й годовщине со дня образования Тюменской области, состоялись на площади 400-летия Тюмени. 14 августа праздничные площадки и ярмарка развернулись на площади у драмтеатра, вечером состоялся концерт звезд российской эстрады. Для тюменцев и гостей города выступили Таисия Повалий, Петр Дранга, Игорь Демарин, группа "Республика", Руслан Алехно, Варвара, Глеб Матвейчук и Инна Рудник.

Радио "Маруся ФМ" в Тюмени поздравляет всех жителей региона с Днем области и желает процветания и успехов. Слушайте радио "Маруся ФМ" на волне 90,4 Fm в Тюмени.