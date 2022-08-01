Объекты теплоснабжения Ишима готовы к зиме на 80%

| Фото: администрация Ишима ВКонтакте | Фото: администрация Ишима ВКонтакте

На 80 % готово оборудование и тепловые сети Ишима к зимнему сезону, сообщает городская администрация.

Завершен ремонт шести котельных, на них продолжается техническая модернизация. Специалистам предстоит заменить семь единиц котельного оборудования, 11 – насосного, одну – химподготовки. Уже установили узел учета тепловой энергии в котельной № 3.

Энергетики выполнили реконструкцию более 200 м ветхих тепловых сетей и 70 м сетей горячего водоснабжения в двухтрубном исчислении в рамках реализации инвестиционной программы АО "СУЭНКО" на 2022 год.

Заменено насосное оборудование на котельной № 11, а также ремонт более 150 единиц теплового и электрооборудования котельных. Выполнен ремонт 34 участков ветхих тепловых сетей протяженностью более 176 м. Специалисты приводят в нормативное состояние тепловые камеры и проверяют запорную арматуру. Выполнен текущий ремонт строительной части 17 производственных зданий.

К системе теплоснабжения присоединяют и новые объекты. В текущем году подключили два многоквартирных жилых дома на ул. К. Маркса и Московской, здания гаража и магазина на ул. Республики. К концу года запланировано строительство тепловой сети протяженностью 120 м для подключения к сетям школы № 4.