Тюмень вошла в двадцатку самых востребованных направлений у семейных туристов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюмень вошла в Топ-20 самых востребованных направлений у путешественников с детьми летом 2022 года наряду с Екатеринбургом, Казанью и Новосибирском.

Об этом сообщает пресс-служба сервиса путешествий Туту.ру. Аналитический центр ресурса выяснил, куда этим летом чаще всего отправляются на поездах путешественники с детьми и подростками.

Анализировались заказы, оформленные для поездки с 1 июня по 31 августа, где в составе есть билеты для пассажиров в возрасте до 17 лет включительно. Тройка лидеров по популярности у путешественников с детьми - Москва, Санкт-Петербург и Сочи.