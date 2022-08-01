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Тюменским предпринимателям Сбер выдал около 200 млн рублей по программе Минсельхоза

Экономика, 17:42 15 августа 2022

Около 200 млн рублей выдано Западно-Сибирским отделением Сбербанка
тюменским предпринимателям по программе Минсельхоза с начала 2022 года. За
это время банком было заключено 33 договора на льготное кредитование.

Финансирование деятельности аграриев осуществляется в рамках постановления правительства РФ № 1528. Кредиты на текущую деятельность выдаются в размере не более 1 млрд рублей и сроком до одного года. Инвестиционные кредиты – без ограничений по сумме, сроком от 2 до 15 лет. Процентная ставка по двум направлениям – от 1 до 5% годовых.

"Сельскохозяйственное производство играет важную социально-
экономическую роль в Тюменской области. У нас относительно большой объем
производимой продукции, реализуемой не только внутри региона, но и за его
пределами. Развитие и эффективное функционирование агропромышленного
комплекса зависит от многих факторов, в том числе и от господдержки. Среди клиентов Западно-Сибирского отделения Сбербанка программа Минсельхоза пользуется большим спросом. Поддержка государства помогает им наращивать производственные мощности предприятий, улучшать качество производимой продукции, а также позволяет чувствовать себя спокойнее в случае низкого урожая", - прокомментировал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов.

Подать заявку на субсидированный кредит можно в интернет-банкинге
СберБизнес или в офисах по обслуживанию корпоративных клиентов.
Подробная информация о льготном кредитовании, направленном на развитие
деятельности российских сельхозтоваропроизводителей и переработчиков
продукции АПК, находится на сайте банка.

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# Сбербанк

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