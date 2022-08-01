Тюменским предпринимателям Сбер выдал около 200 млн рублей по программе Минсельхоза

Около 200 млн рублей выдано Западно-Сибирским отделением Сбербанка

тюменским предпринимателям по программе Минсельхоза с начала 2022 года. За

это время банком было заключено 33 договора на льготное кредитование.

Финансирование деятельности аграриев осуществляется в рамках постановления правительства РФ № 1528. Кредиты на текущую деятельность выдаются в размере не более 1 млрд рублей и сроком до одного года. Инвестиционные кредиты – без ограничений по сумме, сроком от 2 до 15 лет. Процентная ставка по двум направлениям – от 1 до 5% годовых.

"Сельскохозяйственное производство играет важную социально-

экономическую роль в Тюменской области. У нас относительно большой объем

производимой продукции, реализуемой не только внутри региона, но и за его

пределами. Развитие и эффективное функционирование агропромышленного

комплекса зависит от многих факторов, в том числе и от господдержки. Среди клиентов Западно-Сибирского отделения Сбербанка программа Минсельхоза пользуется большим спросом. Поддержка государства помогает им наращивать производственные мощности предприятий, улучшать качество производимой продукции, а также позволяет чувствовать себя спокойнее в случае низкого урожая", - прокомментировал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов.

Подать заявку на субсидированный кредит можно в интернет-банкинге

СберБизнес или в офисах по обслуживанию корпоративных клиентов.

Подробная информация о льготном кредитовании, направленном на развитие

деятельности российских сельхозтоваропроизводителей и переработчиков

продукции АПК, находится на сайте банка.