36 тыс. жителей Тюменской области прошли обследование в передвижном флюорокабинете с начала 2022 года

| Фото: пресс-служба Областного клинического фтизиопульмонологического центра | Фото: пресс-служба Областного клинического фтизиопульмонологического центра

585 тыс. 718 жителей Тюменской области сделали флюорографию с начала 2022 года. Из них более 36 тыс. человек прошли обследования в передвижном флюорографическом кабинете, сообщает пресс-служба Областного клинического фтизиопульмонологического центра.

Четыре флюоромобиля центра задействованы в выездных осмотрах. Они ежегодно курсируют во время акций в Тюмени, а также по селам. Обследуются школьники и студенты, призывники и сотрудники предприятий, подопечные социальных учреждений.

В Тюмени прийти на проверку можно в Областной клинический фтизиопульмонологический центр по ул. Республики, 251.