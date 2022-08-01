В Тюмени выясняют обстоятельства смерти мужчины, тело которого нашли в Туре

| Фото: Следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области | Фото: Следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области

Обстоятельства гибели мужчины, тело которого обнаружили в реке Тура в Тюмени, выясняют следователи, сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области.

Тело местного жителя 1970 года рождения нашли у причала со стороны Масловского взвода 13 августа.

"Следователи устанавливают обстоятельства трагедии. На теле мужчины следов насильственной смерти не обнаружили. Проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы", – сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Тюменской области.

По результатам проверки примут процессуальное решение.