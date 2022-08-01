  • 15 августа 202215.08.2022понедельник
  • USD60,8993
    EUR62,5355
  • В Тюмени 12..14 С 3 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюмени выясняют обстоятельства смерти мужчины, тело которого нашли в Туре

Происшествия, 20:16 15 августа 2022

Следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области | Фото: Следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области

Обстоятельства гибели мужчины, тело которого обнаружили в реке Тура в Тюмени, выясняют следователи, сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области.

Тело местного жителя 1970 года рождения нашли у причала со стороны Масловского взвода 13 августа.

"Следователи устанавливают обстоятельства трагедии. На теле мужчины следов насильственной смерти не обнаружили. Проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы", – сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Тюменской области.

По результатам проверки примут процессуальное решение.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# следователи , Тура

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:16 15.08.2022В Тюмени выясняют обстоятельства смерти мужчины, тело которого нашли в Туре
18:02 15.08.2022Пожарные тушат деревообрабатывающий цех в Тюмени
14:31 15.08.2022В Ялуторовске девушка села за руль "Лады" после 4,5 литров пива
13:16 15.08.2022Самокатчик погиб в ночном ДТП на ул. Мельникайте в Тюмени